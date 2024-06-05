نجاح عملية استئصال ورم المستقيم في حالة انقلاب الأحشاء الكلي في مستشفيات المانع

وأضاف؛ أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة في مجال جراحة القولون والمستقيم، ويعكس التزام مستشفى المانع بالريادة في التقدم الطبي وتقديم رعاية عالية الجودة للمرضى. تمت العملية وفق الخطة العلاجية المحددة ولله الحمد، حيث تم نقل المريض إلى غرفة التنويم بعد العملية، وتحسنت حالته تدريجيًا وخرج من المستشفى بعد يومين بحالة جيدة.