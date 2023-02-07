إيمانًا منه بأن التبرع لوالده واجب.. والعملية تكللت بالنجاح

وتفصيلاً، تبرَّع الشاب ناصر جديع الشهراني بإحدى كليتَيْه لوالده؛ ليُنهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي، الذي عانى منه كثيرًا طوال الفترة الماضية. فيما لا يزال الشاب ووالده في المستشفى للمتابعة والملاحظة بعد إجراء العملية.