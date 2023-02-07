إيمانًا منه بأن التبرع لوالده واجب.. والعملية تكللت بالنجاح

أنهى شاب يوم أمس معاناة والده السبعيني مع الغسيل الكلوي؛ إذ تبرع له بإحدى كليتَيْه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وتفصيلاً، تبرَّع الشاب ناصر جديع الشهراني بإحدى كليتَيْه لوالده؛ ليُنهي بذلك معاناته مع الغسيل الكلوي، الذي عانى منه كثيرًا طوال الفترة الماضية. فيما لا يزال الشاب ووالده في المستشفى للمتابعة والملاحظة بعد إجراء العملية.
وقرَّر "الشهراني" التبرع بإحدى كليتَيه لوالده إيمانًا منه بأن التبرع لوالده واجب. وقد خضع للفحوصات اللازمة بالمستشفى التخصصي بالرياض قبل عملية زراعة الكلية، التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.