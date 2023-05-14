"الخريف": المملكة تراهن على صناعات تتبنى مفاهيم الثورة الرابعة والذكاء الاصطناعي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف على مراهنة المملكة على صناعات تتبنى مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يساعد على تحقيق النمو، وإيجاد فرص وظيفية نوعية لأبناء وبنات الوطن.
جاء ذلك خلال حلوله ضيفًا على الحفل السنوي لملتقى أسبار (إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات)، أمس، بحضور نخبة من المثقفين والخبراء والمفكرين السعوديين، وذلك بفندق الشيراتون في الرياض.
وتفصيلاً، تحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية حول توجهات المملكة في الصناعة والتعدين، حيث قام الوزير باستعراض المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية، وما هي مقبلة عليه من تطوير منهجي، تنظيماً واستثماراً ومشاريع مستقبلية.
وأشار الوزير الخريف إلى برنامج (ندلب) والذي يعدّ من أكبر برامج رؤية السعودية 2030 ويشرف على قطاعات الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية، ودوره في الحراك الذي تشهده المملكة.
وكان ملتقى أسبار (إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات)، قد نظّم أمس السبت 13 مايو2023، لقاءه السنوي السابع، بحضور "ضيف الملتقى" وزير الصناعة وبدأ بكلمة لنائب رئيس الهيئة الإشرافية الفريق عبدالإله الصالح أكد خلالها أن الملتقى يضم نخبة من السيدات والسادة مختلفي المشارب ومتنوعي الخلفيات والتخصصات، ولكنهم جميعاً يشتركون في حب الوطن والولاء لولاة الأمر فيه، وكلهم حقق نجاحاً في مجاله واشتهر في اختصاصه، يشتركون في سعة الأفق وعمق الثقافة وشمول الاطلاع".
واستعرض الملتقى تقرير القضايا التي ناقشها الملتقى خلال العام من ضمنها القضايا الأكثر مشاركة واللجان التي لها مساهمات متميزة، والاجتماعات وأهم القرارات والتحديات والآفاق المستقبلية، تلا ذلك عرض فيلم تعريفي بأبرز الندوات التي أقيمت خلال الدورة العاشرة.