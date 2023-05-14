"الخريف": المملكة تراهن على صناعات تتبنى مفاهيم الثورة الرابعة والذكاء الاصطناعي

وكان ملتقى أسبار (إحدى مبادرات مركز أسبار للبحوث والدراسات)، قد نظّم أمس السبت 13 مايو2023، لقاءه السنوي السابع، بحضور "ضيف الملتقى" وزير الصناعة وبدأ بكلمة لنائب رئيس الهيئة الإشرافية الفريق عبدالإله الصالح أكد خلالها أن الملتقى يضم نخبة من السيدات والسادة مختلفي المشارب ومتنوعي الخلفيات والتخصصات، ولكنهم جميعاً يشتركون في حب الوطن والولاء لولاة الأمر فيه، وكلهم حقق نجاحاً في مجاله واشتهر في اختصاصه، يشتركون في سعة الأفق وعمق الثقافة وشمول الاطلاع".