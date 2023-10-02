هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظم أنشطة الرعي داخل نطاقها

أوضحت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أنها تعمل على تنظيم أنشطة الرعي الخاصة بالمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية.
وقالت الهيئة إن "المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح الرعي تشمل: الهوية الوطنية، وصك + مستند يُثبت السكن، وتوضيح نوع وعدد الماشية، واستمارة السيارة المستخدمة، وهوية العمالة".
وأضافت: "مراحل استخراج التصريح تشتمل على تعبئة النموذج الموجود في موقع الهيئة، ودراسة الطلب لمدة 10 أيام، ومصادقة الإمارة على قائمة البيانات، ومن ثم إصدار التصريح وإرساله إلى المستفيد".
وأكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن تنظيم أنشطة الرعي الخاصة بالمجتمع المحلي داخل نطاق المحمية، يضمن حماية الغطاء النباتي والتنوع البيئي وحفظ الموارد الطبيعية.