هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تنظم أنشطة الرعي داخل نطاقها

وأضافت: "مراحل استخراج التصريح تشتمل على تعبئة النموذج الموجود في موقع الهيئة، ودراسة الطلب لمدة 10 أيام، ومصادقة الإمارة على قائمة البيانات، ومن ثم إصدار التصريح وإرساله إلى المستفيد".