تستوعب 20 مبنى بحجم "إمباير ستايت".. "داون تاون" العاصمة تناطح مثيلاتها العالمية

وسرعان ما انتقل هذا المفهوم إلى العواصم العالمية الكبرى، وشاعت مناطق الدوان تاون حول العالم، إلى أن خطفت العاصمة السعودية الأنظار بإعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، عن أكبر "داون تاون" في العالم في مدينة الرياض؛ مما يسهم في تطوير مستقبل العاصمة تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.