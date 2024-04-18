"الزعاق": حركة القمر حول نفسه مساوية لحركته حول الأرض ولا نشاهد إلا وجهًا واحدًا

وقال الزعاق إن حركة القمر حول الأرض تشكّل وتخلق لنا أوجه وأطوار القمر "هلال- تربيع- بدر"، وبما أن حركة القمر حول نفسه مساوية لحركته حول الأرض؛ فإننا لا نرى إلا وجهًا واحدًا منه.