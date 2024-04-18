"الزعاق": حركة القمر حول نفسه مساوية لحركته حول الأرض ولا نشاهد إلا وجهًا واحدًا

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن أن كل الأجرام السماوية بهذا الكون متحركة سواء حركة حول نفسها أو مركزها.
وقال الزعاق إن حركة القمر حول الأرض تشكّل وتخلق لنا أوجه وأطوار القمر "هلال- تربيع- بدر"، وبما أن حركة القمر حول نفسه مساوية لحركته حول الأرض؛ فإننا لا نرى إلا وجهًا واحدًا منه.
وتابع في فيديو على حسابه في إكس: "القمر في كل أطواره جميل".
وأضاف الزعاق: في أول الشهر نشاهد القمر هلالًا، وفي الثلث الأول نشاهد ربعه المضاء "التربيع الأول"، ثم البدر والتربيع الأخير لنعود للهلال مرة أخرى.
وأكمل: إذا كان الشهر 30 يومًا يغيب عنا القمر ليلتين؛ فيما يغيب ليلة واحدة بالشهر ذي الـ29 يومًا.