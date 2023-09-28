ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لممارستهم الصيد دون ترخيص

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (18) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، بحوزتهم (7) بنادق هوائية، و(1613) ذخيرة، و(73) طيرًا مصيدًا، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.