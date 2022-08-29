"برنامج خادم الحرمين" يُعرّف بخطوات إصدار قرار الابتعاث عبر "سفير"

وأكد البرنامج في إنفوجراف على حسابه بـ"تويتر" أنه يمكن الحصول على القرار رسميًا من خلال أيقونة "الراغبون بالدراسة" ثم أيقونة "إصدار قرار الابتعاث" والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال، وتحميل نموذج قرار الابتعاث من خلال استعراض القرار.