"برنامج خادم الحرمين" يُعرّف بخطوات إصدار قرار الابتعاث عبر "سفير"

حدّد برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث خطوات إصدار قرار الابتعاث من خلال نظام "سفير"، بتأكيد الترشيح بعد وصول رسالة الترشيح المبدئي عبر البريد الإلكتروني، من خلال الدخول إلى بوابة طالب وقبول الطلب لتلقي تأكيد الترشيح.
وأوضح البرنامج أن الخدمات المتاحة للطالب المرشح هي تحديث الملف الشخصي للطالب والمرافقين، وطلب خطاب التعريف، وضمان مالي بغرض القبول.
وأكد البرنامج في إنفوجراف على حسابه بـ"تويتر" أنه يمكن الحصول على القرار رسميًا من خلال أيقونة "الراغبون بالدراسة" ثم أيقونة "إصدار قرار الابتعاث" والتأكد من دقة البيانات قبل الإرسال، وتحميل نموذج قرار الابتعاث من خلال استعراض القرار.
ونوّه البرنامج بضرورة الحرص على تأكيد قبول الترشيح خلال المدة المحددة؛ حتى لا يتعرض الطلب للإلغاء آليًا.