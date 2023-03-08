"آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لبيان الأحكام الشرعية للرؤى

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم؛ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 18 شعبان 1444هـ، عن بيان الأحكام الشرعية المتعلّقة بالرؤى، والتحذير ممّن يدّعي تعبير الرؤى على غير علم، عابثًا بالدين والدنيا.
وتضمّن التوجيه التأكيد على تضمين الخطبة بيانَ أنواع الرؤى، والواجب على من رأى في منامه رؤيا، والتحذير من الخوض في تعبير الرؤى لمن لا يحسن ذلك، وأن ذلك من الفتوى بغير علم، والتوعية بمخالفات بعض معبّري الرؤى، مع تزايد عدد منهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذهم ذلك وسيلةً للشهرة وكسب الأموال.
ويأتي ذلك التوجيه بتخصيص خطبة الجمعة لبيان أحكام الرؤى في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم؛ اتِّساقًا مع رسالة خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات التي يحسن تنبيه المصلين إليها، ومنها ما يتعلق بالرؤى.