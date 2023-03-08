"آل الشيخ" يوجّه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة لبيان الأحكام الشرعية للرؤى

وتضمّن التوجيه التأكيد على تضمين الخطبة بيانَ أنواع الرؤى، والواجب على من رأى في منامه رؤيا، والتحذير من الخوض في تعبير الرؤى لمن لا يحسن ذلك، وأن ذلك من الفتوى بغير علم، والتوعية بمخالفات بعض معبّري الرؤى، مع تزايد عدد منهم في وسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذهم ذلك وسيلةً للشهرة وكسب الأموال.