تي ڤي إس موتور تعزز حضورها في المملكة العربية السعودية بخمسة منتجات جديدة

وتعليقًا على تدشين هذه التشكيلة من الدرجات النارية ، أفاد راهول ناياك، نائب الرئيس للأعمال الدولية في شركة تي ڤي إس موتور قائلا : " يسعدنا كشف النقاب عن هذه التشكيلبة الحديثة من طرازات الدراجات النارية التي تعتبر بمثابة إضافة كبيرة إلى الدراجات النارية ذات الإطارين في المملكة العربية السعودية، والتي تعد واحدة من أسواقنا الرئيسية. إن الشراكة الإستراتيجية مع شركة أفضلية الخليج للسيارات موزعنا المعتمد بالمملكة العربية السعودية ستمكننا من تلبية احتياجات عملائنا في المنطقة .كما أن منتجاتنا المعروفة والمتميزة بالتصميم الهندسي الفريد والمتطور ستعمل بكل تأكيد على تلبية تطلعات عملائنا وإكساب العملاء تجربة من الملكية الإستثنائية. ومن خلال تدشين هذه المنتجات الجديدة، نهدف إلى أن نقدم لعملائنا تجربة خالية من المتاعب، وخدمة ما بعد البيع لا مثيل لها، وتوفير قطع غيار أصلية بأسعار معقولة.