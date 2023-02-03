الهيئة الملكية بينبع الصناعية تنال شهادة المستوى الذهبي 2022م

حصلت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، على شهادة المستوى الذهبي لعام 2022م، في ريادة الطاقة والتصميم البيئي، حيث تُعد من أوائل المدن الصناعية في العالم التي تحصل على هذه الشهادة.
تأتي هذه الشهادة نتيجة التزامها بأعلى معايير الاستدامة والمؤشرات التي تقيس جودة وأداء المدينة الاقتصادي، والتنموي، والحضاري في مجال البنية التحتية والبيئة وجودة الحياة.
يُشار إلى أن الشهادة تتضمن خمسة معايير تغطي جميع جوانب عملية التنمية والبناء، وهي: المواقع المستدامة، كفاءة استخدام المياه، الطاقة والجو، المواد والموارد، وأخيراً جودة البيئة الداخلية.