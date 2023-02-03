الهيئة الملكية بينبع الصناعية تنال شهادة المستوى الذهبي 2022م

حصلت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، على شهادة المستوى الذهبي لعام 2022م، في ريادة الطاقة والتصميم البيئي، حيث تُعد من أوائل المدن الصناعية في العالم التي تحصل على هذه الشهادة.