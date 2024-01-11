عن جولة "بلينكن".. "العجمي": واشنطن تبدي تحركاً لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67

وأبان أن واشنطن تبدي هذه المرة جدية في التحرك نحو تحقيق حل دائم يرتكز على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 مع القدس الشرقية كعاصمة، وإشارة إلى إرادة جادة لتحقيق تسوية توافقية.