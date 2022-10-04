رئيس جامعة حائل يصدر 23 قرارًا إداريًا جديدًا .. الأولى منذ تكليفه في أغسطس قبل الماضي

يشار إلى أن بقية القرارات تضمنت ما يلي: تكليف طلال محيميد عايض الرويضي مديراً للإدارة العامة للموارد البشرية، ومقرن شويمان العنزي مديراً لإدارة المراجعة الداخلية، ومتعب سلمان رشيد الشمري مساعداً له، وبندر مطر مطلق الشمري مديراً لوحدة المتابعة في الإدارة العامة للموارد البشرية للبنين، وسمر عبدالله سالم المزروعي مشرفة وحدة مراقبة الدوام بمجمع الطالبات، ومحمد مزعل نازل الشمري مساعدًا لمدير عمليات الموارد البشرية لشؤون الأساتذة، وعبداللطيف محمد عبدالعزيز العجلان مديرًا لإدارة كلية التربية،وسلمى عايض مناور العنزي مشرفة على التشغيل والصيانة بمجمع الطالبات، وخلود بنت محمد علي الزهراني مدير إدارة الاختبارات المعيارية بعمادة الجودة والتطوير، وعيدة هبيكان حمدان الشمري مشرفة الأمن والسلامة بمجمع الطالبات، وموضي خالد محمد العسيري مشرفة العلاقات العامة بمجمع الطالبات، وعائشة قرينيس سعود الشمري مشرفة الحركة والنقل بمجمع الطالبات، ونفلا سليمان نافع العنزي مساعدة لمدير إدارة المستودعات بمجمع الطالبات،ووضيحاء محمد فالح الشمري مديرة لإدارة مراقبة المخزون.