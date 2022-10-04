رئيس جامعة حائل يصدر 23 قرارًا إداريًا جديدًا .. الأولى منذ تكليفه في أغسطس قبل الماضي

أصدر رئيس جامعة حائل الدكتور راشد الشريف،23 قرارًا إداريًا على مستوى الجامعة، تُعد هي الأولى على مستوى الإدارات منذ تكليفه رئيسًا للجامعة في أغسطس 2021.
وتمثل أهم القرارات في إلغاء إدارة الموارد البشرية بمجمع الطالبات، وربطها بمديرة للمجمع تم تكليف منيرة سليمان حمود الغصاب بها، فيما نُقِلت إدارة المسؤولية المجتمعية إلى وكالة الجامعة للشؤون الأكاديمية، وكلّف سعود عبدالله غازي الشمري مديراً لها.
وشملت القرارات، إنشاء إدارة للتواصل الداخلي بالجامعة، وتكليف موضي مشرف صبر البقعاوي، مديرة لها, فيما تم إنشاء إدارة الشهادات الاحترافية، وتم تكليف حسين فالح سالم الحربي مديرًا لها.
وتضمنت القرارات توحيد إدارة التخطيط وتطوير الموارد البشرية في الإدارة العامة للموارد البشرية للموظفين والموظفات في إدارة واحدة، وتكليف عهود بت الرثيع فندي السعيّد مديرة لها, وتوحيد الدعم الفني في الإدارة العامة للموارد البشرية للموظفين والموظفات في إدارة واحدة، وتكليف هنا بنت عيادة صليبي الشمري مديرة لها.
وشملت القرارات إنشاء إدارة للتدريب بالكلية التطبيقية، وتكليف محمد عبدالله صالح الراشد مديرًا لها، ودمج إدارة التجهيزات التعليمية للبنين والبنات في إدارة واحدة، وتكليف نجلاء خالد محمد العجلان مديرة لها.
يشار إلى أن بقية القرارات تضمنت ما يلي: تكليف طلال محيميد عايض الرويضي مديراً للإدارة العامة للموارد البشرية، ومقرن شويمان العنزي مديراً لإدارة المراجعة الداخلية، ومتعب سلمان رشيد الشمري مساعداً له، وبندر مطر مطلق الشمري مديراً لوحدة المتابعة في الإدارة العامة للموارد البشرية للبنين، وسمر عبدالله سالم المزروعي مشرفة وحدة مراقبة الدوام بمجمع الطالبات، ومحمد مزعل نازل الشمري مساعدًا لمدير عمليات الموارد البشرية لشؤون الأساتذة، وعبداللطيف محمد عبدالعزيز العجلان مديرًا لإدارة كلية التربية،وسلمى عايض مناور العنزي مشرفة على التشغيل والصيانة بمجمع الطالبات، وخلود بنت محمد علي الزهراني مدير إدارة الاختبارات المعيارية بعمادة الجودة والتطوير، وعيدة هبيكان حمدان الشمري مشرفة الأمن والسلامة بمجمع الطالبات، وموضي خالد محمد العسيري مشرفة العلاقات العامة بمجمع الطالبات، وعائشة قرينيس سعود الشمري مشرفة الحركة والنقل بمجمع الطالبات، ونفلا سليمان نافع العنزي مساعدة لمدير إدارة المستودعات بمجمع الطالبات،ووضيحاء محمد فالح الشمري مديرة لإدارة مراقبة المخزون.