هواية الملوك تتصدر مشهد كأس الصقور السعودي 2025 في الشرقية

يتصدّر معرض الصور التاريخية لملوك المملكة مع صقورهم واجهة الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور السعودي 2025، والذي يحتضنه مركز الظهران إكسبو بتنظيم من نادي الصقور السعودي، وبالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، خلال الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر الجاري.
ويقدّم المعرض توثيقًا بصريًا فريدًا للعلاقة الراسخة بين الصقور وملوك المملكة، من خلال مجموعة نادرة من الصور التي تجمع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وملوك المملكة الراحلين – رحمهم الله – بصقورهم، في تجسيد حي لهواية ارتبطت بالقيادة عبر التاريخ، بما تحمله من دلالات الفراسة والقوة والاعتزاز بالإرث الوطني.
ويمنح المعرض زوّاره فرصة للتعرّف على جذور الصقارة بوصفها أحد المكونات الأصيلة للهوية السعودية، مسلطًا الضوء على مكانة الصقر في الحياة الاجتماعية والثقافية لملوك المملكة، ودوره الرمزي في تاريخ البلاد، بما يسهم في ربط الأجيال الجديدة بالموروث الوطني القائم على القيم والشموخ والمهارة.
ويحظى المعرض بإقبال واسع من الزوّار والمهتمين بالتراث، لما يقدمه من سرد بصري لمسيرة الصقارة السعودية، ولما يعكسه من اهتمام وطني بالحفاظ على هذا الموروث وتوثيقه وتعزيزه.
ويُعد معرض صور الملوك من أبرز المحطات الثقافية في الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور السعودي 2025، والتي تشمل برامج تعليمية، وأنشطة تراثية، وعروضًا تفاعلية، تؤكد حرص نادي الصقور السعودي على إبراز الهوية الثقافية للمملكة، وتقديم تجربة معرفية وتراثية متكاملة للزوار.