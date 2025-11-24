هواية الملوك تتصدر مشهد كأس الصقور السعودي 2025 في الشرقية

ويقدّم المعرض توثيقًا بصريًا فريدًا للعلاقة الراسخة بين الصقور وملوك المملكة، من خلال مجموعة نادرة من الصور التي تجمع خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – وملوك المملكة الراحلين – رحمهم الله – بصقورهم، في تجسيد حي لهواية ارتبطت بالقيادة عبر التاريخ، بما تحمله من دلالات الفراسة والقوة والاعتزاز بالإرث الوطني.