"الصحة" للمصابين بالأنفلونزا الموسمية: عيونك تكفي

أكدت "الصحة" على أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالأنفلونزا الموسمية.
وقالت الوزارة في إنفوجرافيك نشرته على تويتر: إذا كنت مصابًا بالأنفلونزا الموسمية "عيونك تكفي"، احرص على لبس الكمامة لحماية من حولك.
"كمامتك هي الحاجز الوقائي الذي يقلل -بإذن الله- من فرص إصابتك عن طريق تنفس الرذاذ وخصوصًا أثناء وجودك في أماكن التجمعات، ووجودك مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة، إضافة إلى وجودك في منشآت صحية"؛ مشيرة إلى أن التنفس الرذاذ الذي ينتج من الشخص المصاب؛ هو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية شيوعًا.
وكانت "الصحة" قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"، وتستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، والعاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع؛ مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكَر.