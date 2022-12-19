يتيحها بمعايير دولية.. ما التسهيلات التي سيقدمها فرع "مركز الأعمال الاقتصادية" بوزارة التعليم؟

وما دامت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم خلال الفترة الماضية؛ قد أدت إلى نتائج مهمة، تمثلت في إنشاء 120 مدرسة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، استوعبت أكثر من 102 ألف طالب؛ فمن المتوقع أن تتضاعف هذه النتائج خلال السنوات المقبلة، كانعكاس للاستفادة من تسهيلات الخدمات، التي سيتيحها فرع المركز في مقر وزارة التعليم، خصوصاً إذا وضع في الاعتبار أن المركز سيزيد خدماته تدريجياً من 750 خدمة حالياً إلى 1200 خدمة مستقبلاً عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.