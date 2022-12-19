يتيحها بمعايير دولية.. ما التسهيلات التي سيقدمها فرع "مركز الأعمال الاقتصادية" بوزارة التعليم؟

لا تتوقف المؤسسات الحكومية، عن تطوير كفاءة أدائها وجودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتوافقاً مع الرؤية، افتتح وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم (الاثنين)، فرعاً للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية في مقر وزارة التعليم بالرياض؛ بهدف "تعزيز الشراكة مع مستثمري قطاع التعليم الأهلي، وتمكينهم من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلبات التنمية، واحتياجات سوق العمل".
ويختص المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، بحسب موقعه الإلكتروني، بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات والأعمال ذات الصلة بها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، ومن المؤكد أن افتتاح فرع للمركز في وزارة التعليم، سيتيح هذه الاختصاصات كتسهيلات للمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، لاسيما أن المركز يقدم حالياً 750 خدمة عبر 13 مركزاً مكانياً في 11 مدينة بالمملكة.
وستنضم وزارة التعليم إلى 7 جهات حكومية أخرى ممثلة في المركز، ومن التسهيلات التي سيقدمها فرع المركز في الوزارة، بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية في قطاع التعليم الأهلي، والإسهام في رفع نسبة الاستثمار في قطاع التعليم من خلال زيادة كفاءة وجودة الخدمات الحكومية الموجهة للمستثمرين، لاسيما أن الفرع سيتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم كل خدمات المركز، وسيسهل الفرع إجراءات ومتطلبات تراخيص الأنشطة الاقتصادية التعليمية.
وما دامت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع التعليم خلال الفترة الماضية؛ قد أدت إلى نتائج مهمة، تمثلت في إنشاء 120 مدرسة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، استوعبت أكثر من 102 ألف طالب؛ فمن المتوقع أن تتضاعف هذه النتائج خلال السنوات المقبلة، كانعكاس للاستفادة من تسهيلات الخدمات، التي سيتيحها فرع المركز في مقر وزارة التعليم، خصوصاً إذا وضع في الاعتبار أن المركز سيزيد خدماته تدريجياً من 750 خدمة حالياً إلى 1200 خدمة مستقبلاً عبر المنصة الموحدة لقطاع الأعمال.