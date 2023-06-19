أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على "طلال بن فهد" ووالدة "خالد بن فهد"

وأدى الصلاة معه: الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، مسشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مسشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل بن فرحان، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود والأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل آل فرحان محافظ المجمعة، والأمير تركي بن عبدالله الفيصل، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وجمع من المواطنين.