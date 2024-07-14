"عميد القبول بجامعة الباحة": غداً آخر موعد لاستقبال طلبات القبول للطلاب والطالبات

وأوضح عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور عبدالعزيز مشبب محمد الشهراني؛ أن البرنامجين الأكاديميين هما برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، وبرنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لسلسلة من الاعتمادات البرامجية بعد حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل عام 2022م، والذي يعد إنجازاً جديداً في ملف الاعتماد الأكاديمي بالجامعة؛ حيث حصلت الجامعة على اعتماد برامجي كامل لثلاثة برامج، وهي: برنامج الطب والجراحة، وبرنامج الهندسة الكهربائية، وبرنامج إدارة الأعمال، وأربعة برامج أكاديمية حاصلة على اعتماد مشروط تعمل على تحويل حالتها إلى اعتماد كامل، إضافة إلى أنه تم سابقاً توقيع عقود دراسة تقويمية لاعتماد 18 برنامجاً أكاديمياً مع الهيئة تخضع حالياً للاعتماد وصدور قراراتها.