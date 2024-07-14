"عميد القبول بجامعة الباحة": غداً آخر موعد لاستقبال طلبات القبول للطلاب والطالبات

أعلن عميد القبول في جامعة الباحة الدكتور علي القرني؛ استمرار طلبات القبول إلى يوم غد حتى منتصف الليل.
وأضاف القرني؛ أن المرحلة التالية ستكون فرز الطلبات المقدمة ثم إعلان النتائج يوم 16 المحرم 1446 هـ، ثم تأكيد القبول من الطلاب حتى الخميس 19 المحرم، ومن ثم تبدأ إجراءات النقل وتسجيل الجداول.
وتابع القرني؛ أن برنامج القبول المفتوح بين المناطق الذي سيبدأ تطبيقه من العام الحالي سيوجِد نوعاً من التنافسية العالية بين الطلاب للحصول على مقاعد سواء التخصّصات النوعية أو المقاعد الدراسية أياً كانت.
يُذكر أن جامعة الباحة حصلت على الاعتماد البرامجي الكامل لبرنامجَيْن من برامجها الأكاديمية من هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد".
وأوضح عميد التطوير والجودة بالجامعة الدكتور عبدالعزيز مشبب محمد الشهراني؛ أن البرنامجين الأكاديميين هما برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال، وبرنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا الاعتماد يأتي امتداداً لسلسلة من الاعتمادات البرامجية بعد حصول الجامعة على الاعتماد المؤسسي الكامل عام 2022م، والذي يعد إنجازاً جديداً في ملف الاعتماد الأكاديمي بالجامعة؛ حيث حصلت الجامعة على اعتماد برامجي كامل لثلاثة برامج، وهي: برنامج الطب والجراحة، وبرنامج الهندسة الكهربائية، وبرنامج إدارة الأعمال، وأربعة برامج أكاديمية حاصلة على اعتماد مشروط تعمل على تحويل حالتها إلى اعتماد كامل، إضافة إلى أنه تم سابقاً توقيع عقود دراسة تقويمية لاعتماد 18 برنامجاً أكاديمياً مع الهيئة تخضع حالياً للاعتماد وصدور قراراتها.
وأضاف الشهراني؛ أن ما يقارب 65% من البرامج الأكاديمية معتمدة أو تحت الاعتماد وتعمل الجامعة على اعتماد بقية برامجها بنهاية عام 2025م.
يُذكر أن مركز "اعتماد" هو أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي وضبط وضمان جودتها.