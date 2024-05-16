"الجاسر" يجري رحلة تجريبية بمركبة ذاتية القيادة في مركز ديجتال إستونيا

زار وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ترافقه سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إستونيا نسرين بنت حمد الشبل، والوفد المرافق، مركز ديجيتال إستونيا؛ للاطلاع على تقنيات النقل وتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، حيث أجرى جولة عبر مركبة (Auvetech) ذاتية القيادة، واطّلع فيها على أبرز التقنيات في المركبة.