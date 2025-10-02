820 بلاغًا عقاريًا تلقته الهيئة في سبتمبر.. "هيئة العقار" تنفذ 44 جولة رقابية وتزور 541 منشأة

وأوضحت الهيئة أنّ العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، وقامت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها بتنفيذ 10,262 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عددٍ من المخالفات تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي حُصِل عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار.