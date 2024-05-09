الهيئة العامة للطرق تعلن جاهزية طرق مكة المكرمة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد تنفيذ حزمة من الأعمال

ونفذت الهيئة مجموعة من الأعمال على طرق مكة المكرمة؛ بهدف تحسين البنية التحتية وتوفير تجربة سلسة ومريحة للحجاج، حيث تضمنت مسح وتقييم 4 آلاف كم من الطرق، وكشط وإعادة سفلتة 158 كم، ومعالجة التشققات والحفر على 403 مواقع، ومسح وتهذيب أكتاف الطرق على مسافة 2361 كم، إضافة إلى إزالة الكثبان الرملية على مسافة 1240 متراً مكعباً، وتنظيف مجاري الأودية على 421 موقعاً.