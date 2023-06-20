اعتماد حركة النقل الداخلي بالوظائف التعليمية في مدارس جازان

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي، اليوم الثلاثاء، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بمدارس الإدارة العامة للتعليم بجازان للعام الدراسي 1445هـ.
وقال "عقدي": إن حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، جرت عبر عناصر المفاضلة المعتمدة من وزارة التعليم، وفقًا لاحتياج المجتمع التعليمي؛ بهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار داخل المدارس، والاستثمار الجيد للكوادر البشرية؛ بما يحقق الأهداف التعليمية ويسهم في تجويد عملية التعلم.
إضافةً إلى تلبية رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين والإسهام في تحقيق استقرارهم وظيفيًا وأسريًا، وتحقيق أعلى مستويات الانسجام لديهم، وضمان تحقيق الانطلاقة الجادة للعام الدراسي المقبل 1445هـ، مهنئًا المنقولين والمنقولات، وسائلًا الله عز وجل، أن تكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد.
وكشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، أن حركة النقل الداخلي، أظهرت نقل 1645معلمًا ومعلمةً بتعليم جازان؛ حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 51.55% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي.
في حين بلغت نسبة المعلمين المنقولين على الرغبة الأولى 36% من إجمالي المنقولين، ونسبة المنقولين على الرغبة الثانية 14.57%، ونسبة المنقولين على الرغبة الثالثة 8.45%.
كما بلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 49.87%، والمعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 38% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، والمنقولات على الرغبة الثانية 11.26%، والمنقولات على الرغبة الثالثة 6%.
وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، أن حركة النقل الداخلي، أظهرت نقل 1295 معلمًا ومعلمةً بتعليم صبيا؛ حيث بلغت نسبة المعلمين المنقولين 54.27% من إجمالي المتقدمين والمتقدمات لحركة النقل الداخلي، وعلى الرغبة الأولى 30.96% من إجمالي عدد المنقولين، وعلى الرغبة الثانية 13.98%، والرغبة الثالثة 9.60%.
في حين بلغت نسبة المعلمات المنقولات إجمالًا 68.96%، وبلغت نسبة المعلمات المنقولات على الرغبة الأولى 44.57% من إجمالي المتقدمات لحركة النقل الداخلي، وعلى الرغبة الثانية 11.75%، وعلى الرغبة الثالثة 12.64%.
وأفادت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، بإمكانية الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي من خلال حسابات المعلمين والمعلمات على نظام "نور"، لافتًا إلى أن المباشرة للمنقولين والمنقولات ستتم بطريقة إلكترونية عبر نظام "فارس" بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ، من خلال حساب مديري ومديرات المدارس التي تم النقل إليها.
يُذكر أن إجمالي عدد المنقولين في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، وفي إدارة "تعليم صبيا" بلغ 2.942 معلمًا ومعلمةً.