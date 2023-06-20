اعتماد حركة النقل الداخلي بالوظائف التعليمية في مدارس جازان

إضافةً إلى تلبية رغبات المعلمين والمعلمات المنقولين والإسهام في تحقيق استقرارهم وظيفيًا وأسريًا، وتحقيق أعلى مستويات الانسجام لديهم، وضمان تحقيق الانطلاقة الجادة للعام الدراسي المقبل 1445هـ، مهنئًا المنقولين والمنقولات، وسائلًا الله عز وجل، أن تكون حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد.