"نأتي إليك" و"موجودين".. "الأحوال المدنية" المتنقلة تقدم خدماتها في 11 موقعًا حول المملكة

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال في مركز قيا لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين في الكلية التقنية بجدة لمدة يومين، ومركز أبو راكة لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في مركز ثول لمدة ثلاثة أيام.