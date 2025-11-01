"إيجار": لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي

أكدت منصة "إيجار" اليوم أنه لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي، مشيراً إلى أن أي تعديل في القيمة يُطبّق فقط عند تجديد العقد الجديد، وبشرط اتفاق الطرفين.
وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس"، ضمن سلسلة توضيحاته التوعوية حول أحكام ضبط الإيجارات، أن القيم المالية للعقود المبرمة تظل ثابتة طيلة مدة العقد الموثّق، التزاماً بالبنود النظامية المعتمدة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود "إيجار" المستمرة في رفع الوعي بحقوق والتزامات أطراف العملية الإيجارية، وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق العقارية، بما يحقق استقرار العلاقة التعاقدية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.