"إيجار": لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي

أكدت منصة "إيجار" اليوم أنه لا يمكن تعديل قيمة الإيجار أثناء سريان العقد الحالي، مشيراً إلى أن أي تعديل في القيمة يُطبّق فقط عند تجديد العقد الجديد، وبشرط اتفاق الطرفين.