المشاركون في ندوة "صناعة المحتوى" بـ"كتاب الرياض": "إثراء" يساهم بفاعلية في إنتاج وتطوير المحتوى

أجمع المشاركون في ندوة "صناعة المحتوى العربي بين الدعم والتمكين"، التي عُقدت اليوم (الخميس)، في قاعة بيت الخبراء بمعرض الرياض للكتاب، أن مركز الملك عبدالعزيز العالمي "إثراء" يساهم بفاعلية في إنتاج وتطوير المحتوى من خلال الدعم، الذي يوفره عبر مبادرة "إثراء المحتوى" التي أطلقها، لافتين إلى أن مركز "إثراء" يدعم صناعة المحتوى مالياً ولا يتملك حقوق ملكية المحتوى المنتج؛ حرصاً منه على دعم صناع المحتوى وتطويرها، وأكد المشاركون في الندوة، التي أدارها رئيس مكتبة "إثراء" عبدالله الحواس، أن الشباب السعودي والعربي قادران على إنتاج محتوى ينافس عالمياً.