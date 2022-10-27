تفاصيل اكتشاف شاب سعودي لثغرة بموقع الأمم المتحدة وإدراجه بلائحة الشرف

وأضاف: "الثغرة كانت من نوع SQLi، وتعتبر حرجة، وأعلى خطورة موجودة في الثغرات، وقد تُمَكّنك من الوصول الكامل إلى قاعدة البيانات التي تحتوي على بيانات المستخدمين من كلمات سر وغيرها".