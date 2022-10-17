إنهاء معاناة مريضة من انحراف بالعمود الفقري بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، في شد العمود الفقري لتعديل الانحراف بالتثبيت المرن لمريضة تبلغ من العمر 14 عاماً عن طريق المنظار.