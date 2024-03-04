برئاسة "القصبي" و"سمير".. اختتام الدورة الـ18 للجنة السعودية- المصرية المشتركة

اختتمت اللجنة السعودية- المصرية المشتركة دورتها الـ18، التي أُقيمت في مدينة الرياض، خلال يومي 3- 4 مارس لعام 2024م، بمشاركة وفدين من القطاع الحكومي للبلدين، وبرئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير.