موجة برد شبه قوية تبدأ مساء غدٍ الخميس.. و"الحصيني" يناشد: "لبسوا عيالكم"

‏وأشار إلى أن الحرارة المتوقعة على المنطقة الشمالية من صفر إلى اثنين فوق الصفر، والمنطقة الوسطى من 2 إلى 8 درجات، والمنطقة الشرقية والمدينة من 6 إلى 12 درجة مئوية، منبهًا بقوله : "انتبهوا موجة البرد تأتي بعد دفء".