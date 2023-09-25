القوات المسلحة تحتفي باليوم الوطني الـ 93.. والحفل يتضمن عرضاً مرئياً بعنوان "قصة نجاح"

حضر الحفل، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، المستشار في الأمانة العامة في مجلس الوزراء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.