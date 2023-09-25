القوات المسلحة تحتفي باليوم الوطني الـ 93.. والحفل يتضمن عرضاً مرئياً بعنوان "قصة نجاح"

احتفت القوات المسلحة، اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، بحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وعددٍ من كبار قادة وزارة الدفاع، وذلك بنادي ضباط القوات المسلحة في الرياض.
وألقى "الرويلي"، كلمة قال فيها: "نستذكر في هذا اليوم قصة أمجاد سطرها التاريخ بمدادٍ من الفخر والاعتزاز، وجهود جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، الذي وحَّد البلاد وجمع الشتات تحت راية تخفق بأسمى وأعظم شهادة".
وأضاف: "أصبحت بلادنا اليوم مضربًا للأمثال في الازدهار والاستقرار، ولاعبًا رئيسًا في السياسة الإقليمية والدولية، ومن أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وذلك بفضل من الله، ثم بحصافة وحكمة قيادتنا التي سارت على نهج الملك عبدالعزيز في طريق العدل والحق".
وقدَّم الشكر الجزيل والدعاء الصادق لمنسوبي القوات المسلحة الذين كتبوا بتضحياتهم أسمى معاني الفداء والشجاعة، سائلًا المولى أن يرحم الشهداء، وأن يشفي المصابين، وأن يحفظ بلادنا، وقواتنا من كل مكروه.
وشهد الحفل عرضاً مرئياً بعنوان "قصة نجاح"، واستمع الحضور إلى قصيدتين شعريتين، وأوبريت "اليوم الوطني"، وعملٍ فني بعنوان "نحلم ونحقق"، ثم العرضة السعودية، قبل أن يُختتم الحفل بالسلام الملكي.
حضر الحفل، رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي، مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، قائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، المستشار في الأمانة العامة في مجلس الوزراء الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي» المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد.