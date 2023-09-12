شاهد.. صورة ولي العهد تتصدّر الصحف الهندية وإشادة واسعة بالزيارة التاريخية

تصدّرت صور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في زيارته التاريخية للهند، الصفحات الأولى للصحف الرسمية بجمهورية الهند، وسط إشاداتٍ واسعة من قيادات دينية وسياسية للزيارة التي اختتمها، أمس، وكانت حديث الإعلام الهندي والعالمي، وتمّ خلالها توقيع عددٍ من الاتفاقيات التي ستنعكس على حجم التعاون الاقتصادي والتجاري للمنطقة والعالم.