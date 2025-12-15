"تقييم الحوادث": لا صحة لاستهداف "تراكتور" في صعدة.. والتحالف استهدف آلية حوثية مشروعة

وبالرجوع إلى المهام الجوية المنفذة في التاريخ المشار إليه، تبيّن أن قوات التحالف استهدفت آلية تُستخدم من قبل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة للتقدم نحو الجبهات الأمامية، في ظل اشتباكات مسلحة عند الحدود السعودية، ما يجعل من الآلية هدفًا عسكريًا مشروعًا يحقق ميزة عسكرية مباشرة، وفقًا للقانون الدولي الإنساني.