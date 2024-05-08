بعد إلغاء الدبلوم التربوي وزير التعليم لـ"الشورى": نقوم حالياً بمراجعة معايير المفاضلة للوظائف التعليمية

ويتم تعيين المرشح على رتبة "معلم ممارس" على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية، وعلى الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية تربوية أو شهادة جامعية غير تربوية، بالإضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد، ويعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه.