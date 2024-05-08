بعد إلغاء الدبلوم التربوي وزير التعليم لـ"الشورى": نقوم حالياً بمراجعة معايير المفاضلة للوظائف التعليمية

أكد وزير التعليم يوسف البنيان أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة معايير المفاضلة على الوظائف التعليمية بما يحقق المساواة بين جميع المؤهلات وأن تكون الأولوية للترشيح معتمدة على تحقيق المعايير المهنية، موضحاً مع اعتماد المعايير المهنية واشتراط تحقيقها للترشح للوظائف التعليمية، بما يضمن أهلية المتقدم لها ومناسبته لممارسة مهنة التعليم.
جاء ذلك في رده على سؤال حول معايير المفاضلة في الدبلوم التربوي وعدم إيجاد بديل عنه ووضعه كأولوية أولى في التعيين على الوظائف التعليمية.
وكان خريجون من الجامعات قد طالبوا مجلسَ الشورى قبل استضافة وزير التعليم؛ لمناقشة أداء وزارة التعليم والصعوبات والمعوقات التي تواجهها- بفتح ملف إغلاق الدبلوم التربوي قبل أكثر من خمس سنوات، مع وضعه كأولوية أولى لمن حصل عليه في التعيين على الوظائف التعليمية.
وقال خريجون وخريجات لـ"سبق": إن الوزارة كانت قد وعدت في وقت سابق بفتح بديل للدبلوم التربوي بعد إغلاقه في الجامعات بمسمى "ماجستير"؛ غير أن ذلك لم يرَ النور حتى الآن، مشيرين إلى أن الكثير يتعب في رفع النقاط ويجتاز بدرجات عالية بتقدير "ممتاز" في الرخصة والتخصص نفسه، ويتم ترشيح مَن هو أقل منه بالنقاط بحجة أولوية دبلوم هو في الأساس مغلق وأتيح فقط في فترة سابقة، وبعض التخصصات كانت تمنحه مباشرة مع الشهادة الجامعية!
وتساءل كثير من الخريجين: إلى متى تستمر المعاناة؟ تغلق الدبلوم وتمنح الأولوية في التعيين لمن يحمله بأفضلية النقاط؟! وأكدوا أنهم يريدون قرارًا بإلغاء الأولوية في التعيين لمن يحمل التربوي، أو فتح الدبلوم مجددًا، أو إيجاد حلول أخرى تضمن حصول غير التربوي على وظيفة في التعليم دون هذا الشرط والذي شكّل عقبة أمامهم لن تزول.
وأشاروا إلى أن مَن يحمل دبلومًا تربويًّا، كان في الماضي يحصل عليه بعد التخرج باختيار عدد معين من الجامعات والكليات بتنفيذ البرنامج.
وتابعوا بقولهم: "من يعوّض انتظار السنين التي مضت مع وضع التربوي شرطًا أساسيًّا للتعيين؛ موضحين أن من العدل إلغاء أولوية التربوي التي تتمثل في تعيين من يحمل الدبلوم التربوي ومن ثم غير التربوي وأخيرًا من حصل على البكالوريوس بتعليم عن بُعد والاكتفاء بالنقاط.
يشار إلى أن الأولوية في التعيين تُمنَح لحملة مؤهل البكالوريوس التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، أو حملة البكالوريوس غير التربوي والحاصلين على الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة؛ فيما تُمنَح الأولوية الثانية لحملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي من الجامعات أو الكليات المعتمدة، وتُمنَح الأولوية الثالثة لحملة مؤهل البكالوريوس الحاصلين على المؤهل عن طريق الانتساب مع الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة.
ويتم تعيين المرشح على رتبة "معلم ممارس" على الدرجة الأولى من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية غير تربوية، وعلى الدرجة الثانية من المستوى الأول الحاصل على شهادة جامعية تربوية أو شهادة جامعية غير تربوية، بالإضافة إلى دبلوم تربوي لا تقل مدته عن عام دراسي واحد، ويعين على الدرجة الثالثة من المستوى الأول الحاصل على شهادة الماجستير، ويعين على الدرجة الرابعة من المستوى نفسه الحاصل على شهادة الدكتوراه.