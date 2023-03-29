"أمانة الرياض" ترصد أداء الجهات الخدمية في العاصمة خلال فبراير 2023

وتضمنت مؤشرات أداء شهر فبراير الماضي، نسبة معالجة الجهات الخدمية للبلاغات الواردة إليها، وتصدّرت الاتصالات السعودية وشركة ربط التقنية للاتصالات "الأمانة" القائمة بتنفيذها 100 بالمائة من البلاغات وجاءت ثانيًا "الأمانة" بنسبة تنفيذ بلغت 66 بالمائة من عدد بلاغات 2949 بلاغًا، وفي المرتبة الثالثة "الاتصالات المتكاملة" بنسبة 55 بالمائة من 11 بلاغًا، ورابعًا "شركة المياه الوطنية" بنسبة 50 بالمائة من 4878 بلاغًا، وفي ذيل القائمة "مركز مشاريع مدينة الرياض" بنسبة 19 بالمائة من 819 بلاغًا.