"أمانة الرياض" ترصد أداء الجهات الخدمية في العاصمة خلال فبراير 2023

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء شهريّة تقيس تفاعل جميع القطاعات العاملة في المدينة مع بلاغات السكّان، ومدى استجابة الجهات الخدمية مع الملاحظات الواردة حول الحفريّات التابعة لها، تحقيقًا لمبدأ الشفافية مع الرأي العام، وتعزيزًا للتكامل في خدمة ساكني مدينة الرياض.
وتضمنت مؤشرات أداء شهر فبراير الماضي، نسبة معالجة الجهات الخدمية للبلاغات الواردة إليها، وتصدّرت الاتصالات السعودية وشركة ربط التقنية للاتصالات "الأمانة" القائمة بتنفيذها 100 بالمائة من البلاغات وجاءت ثانيًا "الأمانة" بنسبة تنفيذ بلغت 66 بالمائة من عدد بلاغات 2949 بلاغًا، وفي المرتبة الثالثة "الاتصالات المتكاملة" بنسبة 55 بالمائة من 11 بلاغًا، ورابعًا "شركة المياه الوطنية" بنسبة 50 بالمائة من 4878 بلاغًا، وفي ذيل القائمة "مركز مشاريع مدينة الرياض" بنسبة 19 بالمائة من 819 بلاغًا.
وعن أكثر الجهات الخدمية إصدارًا لرخص الحفريات خلال الشهر نفسه 2023، تصدّرت "المياه الوطنية" القائمة بإصدار 10.117 رخصة، وحلت ثانيًا "الشركة السعودية للكهرباء" بـ 9.102 رخصة، وفي المرتبة الثالثة "أمانة منطقة الرياض" بـ578، ورابعًا "الاتصالات السعودية" بإصدارها 359 رخصة، وخامسًا موبايلي 105 رخص.