تعداد السعودية 2022.. مشروع وطني وركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030

من جهة أخرى، تعول المملكة على المواطن، لتحقيق أهداف رؤيتها، وهي مستعدة لبناء وطن مبنٍ على الجهود الوطنية الجماعية حيث يساهم جميع المواطنين فيه، ولدى جميع المواطنين أدوار ليقوموا بها سواء كانوا يعملون في القطاعات العامة أو الخاصة أو غير الربحية.