تعداد السعودية 2022.. مشروع وطني وركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030

يأتي تعداد السعودية 2022، ليمثل أحد الركائز لتحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تعتمد رؤية 2030 على (3) محاور ، وهي المجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، وهذه المحاور تتكامل وتتّسق مع بعضها في سبيل تحقيق أهداف المملكة.
ويعد تعداد السعودية 2022، هو التعداد الخامس في تاريخ المملكة، حيث دعمته القيادة وأولته اهتمامها، للحصول على أفضل نتائج تساهم بدورها في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين على أرض الحرمين الشريفين.
وشاركت الجهات الحكومية المختلفة في هذا التعداد، ووفرت أفضل المعايير والممارسات الدولية في التعدادات السكانية المعمول بها في دول مجموعة العشرين والمطبقة في الدول الأعضاء ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتميز تعداد السعودية 2022م، بتوفير خيار العدّ الذاتي الذي يُمكن من خلاله استيفاء بيانات استمارة التعداد إلكترونيًّا عن طريق بوابة الهيئة على الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة الباحث الميداني.
ويهدف التعداد إلى توفير إحصاءات كاملة ودقيقة عن السكان علاوة على معلومات عن المساكن في جميع مناطق المملكة العربية السعودية والفئات الفرعية للسكان.
من جهة أخرى، تعول المملكة على المواطن، لتحقيق أهداف رؤيتها، وهي مستعدة لبناء وطن مبنٍ على الجهود الوطنية الجماعية حيث يساهم جميع المواطنين فيه، ولدى جميع المواطنين أدوار ليقوموا بها سواء كانوا يعملون في القطاعات العامة أو الخاصة أو غير الربحية.
جدير بالذكر، أن آخر تعداد عام للسكان قد أجري في المملكة عام 2010م، وبلغ عدد السكان حينها "27,136,977" نسمة.