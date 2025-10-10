بتوجيه من الوزير آل الشيخ.. خطباء الجوامع يحذرون من جشع التأجير ويشيدون بجهود ولي العهد في تيسير السكن

استجابة لتوجيه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، خصص خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة خطبهم اليوم الجمعة 18 ربيع الآخر 1447هـ، للتحذير من جشع بعض ملاك العقار في رفع أسعار الإيجارات، والإشادة بجهود سمو ولي العهد في تنظيم القطاع العقاري وتيسير السكن للمواطنين والمقيمين.
وأكد الخطباء في خطبهم أن المبالغة في قيمة التأجير بهدف مضاعفة الأرباح تُعد من صور الجشع المحرمة شرعًا والمنافية للفطرة السليمة، لما فيها من إضرار بالأسر وتضييق عليهم، وتجاوز لمبادئ العدالة والتكافل التي يحث عليها الإسلام.
وبيّنوا أن الإسلام دين عدل ورحمة، يدعو إلى القناعة والرفق في التعاملات، وأن التيسير على المحتاجين والمستأجرين من أعظم أبواب الأجر والثواب، مستشهدين بآيات وأحاديث تؤكد ذلك.
كما أشار الخطباء إلى أن الأنظمة التي صدرت بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتيسير تملّك السكن، وتعزيز الاستقرار الأسري والنفسي، في إطار حرص القيادة على مصالح المواطنين والمقيمين.
ودعا الخطباء ملاك العقارات إلى تقوى الله، والتحلي بروح المسؤولية، وعدم المغالاة في الأسعار، مراعاة لظروف الناس، وتطبيقًا لقيم الدين الإسلامي المبنية على العدل والإحسان والرحمة.
وفي ختام خطبهم، شدد الخطباء على أهمية التراحم والتعاون المجتمعي، وأن التيسير والإحسان من أعظم القربات، داعين الله أن يحفظ قيادة هذه البلاد المباركة التي تسعى لخدمة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم.
ويأتي هذا التفاعل من خطباء الجوامع تجسيدًا لدور وزارة الشؤون الإسلامية في تسخير منابر الجمعة لمعالجة قضايا المجتمع، وترسيخ القيم الأصيلة، وفق توجيهات القيادة الحكيمة وخدمةً للوطن والمواطن.