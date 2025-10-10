بتوجيه من الوزير آل الشيخ.. خطباء الجوامع يحذرون من جشع التأجير ويشيدون بجهود ولي العهد في تيسير السكن

كما أشار الخطباء إلى أن الأنظمة التي صدرت بتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، وتيسير تملّك السكن، وتعزيز الاستقرار الأسري والنفسي، في إطار حرص القيادة على مصالح المواطنين والمقيمين.