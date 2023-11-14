"إغاثي الملك سلمان" يقدّم الكسوة الشتوية لـ 2.160 مستفيدًا في مخيمات اللجوء بعمّان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالعاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث وزع المركز 393 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 2.160 فردا.