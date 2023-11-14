"إغاثي الملك سلمان" يقدّم الكسوة الشتوية لـ 2.160 مستفيدًا في مخيمات اللجوء بعمّان

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين في مخيمات اللجوء بالعاصمة الأردنية عمّان، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حيث وزع المركز 393 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، استفاد منها 2.160 فردا.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين في الأردن.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في محافظات البلقاء والزرقاء ومأدبا بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 1.982 فردًا بواقع 341 أسرة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) للعام 2023م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للاجئين الفلسطينيين في الأردن؛ للتخفيف من معاناتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية لحمايتهم من البرد القارس.