"ساهم" تطلق منصتها الإلكترونية لاستعراض الفرص الاستثمارية العقارية بالمملكة

وأشار إلى أن المملكة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وخاصةً في قطاع التطوير العقاري وهو ما تحرص عليه منصة "ساهم" عبر توفير تجربة رقمية نوعية للمواطنين والمقيمين في هذا القطاع بكل يسر وسهولة، مع توفير الوقت والجهد دون تعب أو مراجعات من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني للاستثمار في مشاريع التطوير العقاري بداية من ألف ريال فقط.