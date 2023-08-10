رئيس البعثة الليبية لدى المملكة: "الموهوبون العرب" تحتضن كوكبة من الشباب العربي لتحفيز طاقاتهم

يذكر أن طلاب مبادرة "الموهوبون العرب" الذين شاركوا في برنامج موهبة الأكاديمي والعالمي، يمثلون 16 دولة عربية إلى جانب المملكة العربية السعودية ،الأردن ، والإمارات ، والبحرين، وتونس، و الجزائر ، و السودان، و العراق، و عمان، و فلسطين، و قطر، و الكويت، و ليبيا، والمغرب، و موريتانيا، واليمن.