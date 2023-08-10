رئيس البعثة الليبية لدى المملكة: "الموهوبون العرب" تحتضن كوكبة من الشباب العربي لتحفيز طاقاتهم
ثَمَّنَ القائم بالأعمال، رئيس البعثة الليبية لدى المملكة، فاتح البشير بشينة، دور مبادرة "الموهوبون العرب" التي تحتضنها السعودية، في نشر ثقافة الموهبة، ودعم رعاية الموهوبين في العالم العربي، والتي تساهم في تنمية قدراتهم وتحفيز طاقاتهم . وصولاً إلى النهوض باقتصاديات الدول العربية في المستقبل.
وفي تصريح لـ"سبق" قدّم "بشينة" الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الرعاية والدعم المادي اللامحدود لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" العريقة والموقرة والتي تسعى من خلال مبادرة "الموهوبون العرب" لتحقيق نتائج إيجابية ومثمرة تخدم تطلعات الشعوب العربية في اقتصاديات مزدهرة ومستدامة.
وأعرب عن تقديره لـ"موهبة" على احتضانها كوكبة من الشباب والفتيات الموهبين من مختلف الدول العربية، وذلك بهدف تحفيز المبدعين والمبدعات للنهوض باقتصاديات الدول العربية في المستقبل.
وكانت "موهبة" قد احتفت أمس الأربعاء، بإنهاء مشاركة 387 موهوباً وموهوبةً من 16 دولة عربية، لطلبة مبادرة "الموهوبون العرب"، في برنامج موهبة الإثرائي 2023، بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي لدول الطلبة المشاركين.
وتهدف مبادرة "الموهوبون العرب" إلى اكتشاف ورعاية وتمكين الطلبة الموهوبين من الدول العربية الشقيقة، وذلك بالشراكة بين "موهبة"، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".
وشهد الحفل الختامي، استعراضاً للبرامج التي قدمت للطلبة الموهوبين، التي احتضنتها جامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في مختلف المجالات؛ الهندسية، وعلوم الفيزياء والأرض والفضاء، والعلوم الطبية والحيوية والكيميائية، وعلوم الحاسب والرياضيات التطبيقية، على مدار نحو 3 أسابيع، تخللته جوانب علمية ومهارية متطورة، وبتدريب عالٍ، من مدربين أكاديميين ومتخصصين.
وقالت الأمين العام لـ"موهبة" الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع: تجربة المملكة في اكتشاف ورعاية الموهوبين والممتدة لأكثر من 25 عاماً، تمثل نموذجاً للتجارب الرائدة والأكثر شمولية على مستوى العالم، واعتزازاً بتراثها العربي الثقافي العميق المرتبط بسلسلة من الحضارات الإنسانية.
وأضافت: "موهبة" وبشراكة نوعية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو"، أطلقت مبادرة "الموهوبون العرب"، الساعية لقيادة حراك لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم في عالمنا العربي، وتمكين قادة التغيير من الطاقات العربية الشابة والواعدة من أجل مستقبل زاهر.
وأردفت: في الدورة الحالية من مبادرة الموهوبون العرب، تم رعاية 387 طالباً وطالبةً، يمثلون 16 دولةً عربية، من خلال عدد من البرامجِ الإثرائيةِ العالميةِ والأكاديميةِ والتي نفَّذَتْهَا "موهبةُ" بالشراكةِ مع الجامعاتِ المحليةِ الرائدةِ، والمؤسسة تأمل باستمرار النجاح لهذه المبادرة في دوراتها القادمة.
من جانبهم، بين الطلبة المشاركون أن هذه الرحلة كانت فرصة للاستزادة بالمعرفة والاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمؤسسات التعليمية السعودية، وعدوها تجربة مثرية اكتسبوا خلال العديد من المهارات.
وفي ختام الحفل، كرمت "الهزاع" الطلاب والطالبات المشاركين، وقدمت دروعاً تذكارية لشركاء نجاح مبادرة "الموهوبون العرب".
يذكر أن طلاب مبادرة "الموهوبون العرب" الذين شاركوا في برنامج موهبة الأكاديمي والعالمي، يمثلون 16 دولة عربية إلى جانب المملكة العربية السعودية ،الأردن ، والإمارات ، والبحرين، وتونس، و الجزائر ، و السودان، و العراق، و عمان، و فلسطين، و قطر، و الكويت، و ليبيا، والمغرب، و موريتانيا، واليمن.