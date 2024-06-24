أمانة الشرقية تجدد دعوتها لمُلاك المباني المستهدفة لإصدار شهادة امتثال المباني

جددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها لملاك المباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني، بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، التي تضمن معالجة وخلوّ مبانيهم من عناصر التشوه البصري لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء في المنطقة.