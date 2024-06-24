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أمانة الشرقية تجدد دعوتها لمُلاك المباني المستهدفة لإصدار شهادة امتثال المباني
في إطار مساعي توفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري
جددت أمانة المنطقة الشرقية دعوتها لملاك المباني الواقعة ضمن الطرق والشوارع المستهدفة، إلى إصدار شهادة امتثال المباني، بعد تصحيح وضعها بشكل سريع، التي تضمن معالجة وخلوّ مبانيهم من عناصر التشوه البصري لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري، وتحسين جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء في المنطقة.
وأوضحت أمانة الشرقية أن الدليل المحدث لإجراءات إصدار الشهادة التي تكون مجانية لمدة 3 سنوات، يتضمّن 19 مخالفة يشترط خلوّ المباني منها؛ وذلك لإصدار شهادة الامتثال من خلال منصة "بلدي" التي تتيح تفويض مكتب هندسي مؤهل لاستكمال إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمبنى.
وأكدت الأمانة أن إصدار الشهادة إلزامي لجميع ملاك المباني الواقعة على الشوارع والطرق المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، وأن عدم إصدارها يُعرّض المبنى للمخالفة والغرامة.