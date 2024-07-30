"برنامج تحوّل القطاع الصحي" يسهّل وصول أكثر من 30 مليون مستفيد للخدمات

وفيما يتعلق بتفعيل نموذج الرعاية الصحية الحديث في مسار الرعاية المنزلية، أوضح التقرير أن عدد المستفيدين من الزيارات المنزلية بلغ 68 ألف مستفيد عبر أكثر من مليون زيارة، تباشرها 2846 قوة عاملة، فيما بلغ عدد المستشفيات التي طبقت هذا المسار 246 مستشفى في مختلف أنحاء المملكة، حيث شمل مسار الرعاية المنزلية: الرعاية التمريضية، الرعاية التنفسية، الرعاية الطبية، إدارة الأدوية، الصحة النفسية، خدمات التغذية، الخدمات الاجتماعية، التأهيل والعلاج الطبي.