أمانة مكة تعتزم استبدالَ المداخن بـ"أجهزة منقيات كهربائية" في المطاعم

وعقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، الأحد الماضي؛ اجتماعًا مع مجموعة مؤسسات وشركات تصنيع وتوريد أجهزة منقيات الهواء الكهربائية، والتي هي عبارة عن وحدة كهربائية لفلترة وتصفية الشحوم وتقليل انبعاث الدخان، بإضافة فلاتر كربونية ذات كفاءة عالية؛ للتخلُّص من الروائح وانبعاث الدخان، تتناسب مع مساحة المنشأة وحجم العمل ونوعية النشاط، بما يحقِّق الاستغناء عن مداخن الهواء الممتدَّة على واجهات المباني.