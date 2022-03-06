120 شيفاً يتنافسون لتقديم أشهى الأطعمة في أكبر مسابقة للطهاة بجدة

تنافس 120 شاباً وفتاه من الموهوبين والطهاة المحترفين في تقديم أشهى وأطيب الأطعمة والأطباق للفوز بجوائز مسابقة كولينير الدولية 2022، التي تركز في نسختها الجديدة على مكافحة هدر الغذاء، والارتقاء بثقافة صناعة الطعام، وتقام ضمن فعاليات معرض "فوديكس السعودية 2022" بمركز جدة للمنتديات والمعارض.

ويحصل المشاركون في المسابقة المقامة ﺗحت ﺇﺷﺮاﻑ الجمعية السعودية للطهاة واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻬﺎﺓ ﻭﻃﺎﻭﻟﺔ اﻟﻄﻬﺎﺓ اﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير، حيث تطبق لجنة التحكيم المعايير العالمية لتقييم فنون الطهي، مما يسهم في رفع مستوى الطهاة المحترفين، وكذلك في خروج جيل جديد من المبدعين في صناعة الطعام.

وتنافس الطهاة المشاركون على فئات صالون كولينير الـ17 والفئات الثلاث للطهي المباشر، وأخيرًا فئة المطبخ السعودي، والتي اعتمدتها المسابقة، مع التركيز على قلة المواد المهدرة في النفايات والسرعة ومستوى الإبداع والابتكار والطعم المميز والتناغم بين قائمة الطعام.

وأكد الشيف ياسر جاد رئيس الجمعية السعودية للطهاة، أن المسابقة كسرت حاجز الخوف لدى الكثير من الموهوبين ودفعتهم للتقدم خطوات لتحقيق حلمهم، وكذلك أظهرت إمكانيات وإبداعات الشيفات المحترفين، بعدما أصبحت المنافسات عامة ومتاحة للجميع، سواء كانوا هواة أو أصحاب الأعمال الغذائية الصغيرة، وحتى ربات البيوت المبدعات، حيث جرت منافسة الطهي المباشر في فئات طبخ تشمل المقبلات والوجبات الخفيفة، وقائمة الخمس أطباق "بارد، شوربة، الطبق الوسط، الطبق الرئيسي، الحلويات"، وأشهى أنواع الطعام والحلويات.

وأشار إلى أنه يقوم كل متسابق بإعداد وطهي وتقديم طبق رئيسي مكون من نوعين اثنين في مدة لا تزيد عن 45 دقيقة، شريطة أن يتم إحضار كافة المكونات وهي بحالتها الطبيعية دون إعداد مسبق لها، دون تشذيب أو تقطيع أو تشريح مسبق.

ولفت إلى أن المسابقة التي ترفع شعار مكافحة الهدف والرقي بثقافة صناعة الطعام، وضعت على رأس معايير تقييم المتسابقين: السرعة، ومستوى الإبداع والابتكار، والطعم، ومقدار تمتع الطعام بالمكونات، ومقدار توازن وتناغم قائمة الطعام، وقلة المواد الملقاة في النفاية، ومنح كافة المتسابقين سواء في المسابقات الفردية أو الجماعية شهادة مشاركة فقط إذا كان مجموع النقاط التي أحرزوها لا يقل عن 60٪، فيما يحصل على الميدالية الذهبية إذا حصل على نقاط تتراوح بين 100% و90%، والميدالية الفضية للحاصلين على نقاط بين 89% و80%، والبرونزية للذين يحصلون ما بين 79% و70%.

وتكونت لجنة التحكيم من 9 طهاة عالميين محترفيين، بينهم: ترمس جوجلررئيس الاتحاد العالمي للطهاة، وياسر جاد رئيس الجمعية السعودية للطهاة، وفابريس دانييل نائب رئيس للطهاة بالكوردن بلو، والشيف اليوناني كريستوس غكوتسيس، والشيف السريلانكي كيرثي، وجرى التنافس على مدار 4 أيام بالتزامن مع معرض فوديكس السعودية 2022 الذي حظي بمشاركة 15 دولة و200 علامة تجارية، برعاية الأمير سلطان بن سعد بن عبدالعزيز، وعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع الأغذية والمشروبات مستفيدًا من مرتكزات رؤية المملكة 2030، والفرص الكبيرة الموجودة في أحد أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط.