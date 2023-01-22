24 مايو المقبل.. موعد وصول أول رحلة لحجاج إندونيسيا إلى المملكة

ونقلت وسائل إعلام إندونيسية عن "ياقوت" قوله: إن أول دفعة من الحجاج الإندونيسيين ستتجه إلى المدينة المنورة؛ مشيرًا إلى أنه تم خلال اجتماع مع المسؤولين في الوزارة، وضعُ خطة سفر الحجاج، وتنظيم جدول الرحلات إلى السعودية.