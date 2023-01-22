24 مايو المقبل.. موعد وصول أول رحلة لحجاج إندونيسيا إلى المملكة

توقع وزير الشؤون الدينية الإندونيسي ياقوت خليل قماس، وصول أول رحلة للحجاج الإندونيسيين إلى المملكة في ٢٤ مايو المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إندونيسية عن "ياقوت" قوله: إن أول دفعة من الحجاج الإندونيسيين ستتجه إلى المدينة المنورة؛ مشيرًا إلى أنه تم خلال اجتماع مع المسؤولين في الوزارة، وضعُ خطة سفر الحجاج، وتنظيم جدول الرحلات إلى السعودية.
وستغادر الدفعة الثانية إلى جدة في 8 يونيو المقبل؛ فيما ستكون أول رحلة عودة لحجاج إندونيسيا في ٤ يوليو المقبل.
وقال وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: إن حصة حجاج بلاده لعام 2023 تصل إلى 221 ألفًا من الحجيج.