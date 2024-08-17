جائزة المجلس العربي لشباب العالم تعلن توزيع الجوائز في مملكة البحرين

يُشار إلى أن جائزة المجلس العربي لشباب العالم تهدف إلى إبراز المبادرات والمشاريع الشبابية التي تقدم حلولاً تتسم بالإبداع في حل المشكلات التي تعانيها شريحة الشباب، وتتجاوز التحديات الاجتماعية، كما تهدف إلى نشر ثقافة تمكين الشباب في القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الاحتفاء بالشخصيات التي قدمت إسهامات وأعمالاً ذات قيمة للشباب في شتى الميادين، بما يسهم في تمكينهم من إحداث تأثير على التنمية المستدامة في مختلف دول العالم، فضلاً عن الاعتراف بالابتكارات التنموية الفريدة والناجحة من قِبل الشباب، التي يمكن أن توفر دافعًا مهمًّا للآخرين.