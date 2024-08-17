جائزة المجلس العربي لشباب العالم تعلن توزيع الجوائز في مملكة البحرين

أعلن الاتحاد العربي للتطوع موعد إقامة الحفل الختامي للنسخة الأولى من جائزة المجلس العربي لشباب العالم، التي ينظمها المجلس العربي للشباب، ومقره جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، ومقره مملكة البحرين، وتحت رعاية جامعة الدول العربية، وذلك في الأول من أكتوبر 2024م. وسيُقام حفل توزيع الجوائز في مملكة البحرين برعاية الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة.
وسيشهد الحفل تكريم 4 أعمال شبابية متوائمة مع مهارات القرن الحادي والعشرون، وتستهدف مرتكزات التنمية المستدامة، إضافة إلى تكريم المؤسسات والمنظمات التي عملت على تمكين الشباب في قطاعات مختلفة، وذلك ضمن المسار الثاني للجائزة "الممكنون". كما سيتم تكريم الشخصيات المؤثرة التي قدمت إسهامات وأعمالاً ذات قيمة في شتى الميادين مستهدفين شريحة الشباب، وذلك ضمن مسار الجائزة الثالث "الملهمون".
يُشار إلى أن جائزة المجلس العربي لشباب العالم تهدف إلى إبراز المبادرات والمشاريع الشبابية التي تقدم حلولاً تتسم بالإبداع في حل المشكلات التي تعانيها شريحة الشباب، وتتجاوز التحديات الاجتماعية، كما تهدف إلى نشر ثقافة تمكين الشباب في القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الاحتفاء بالشخصيات التي قدمت إسهامات وأعمالاً ذات قيمة للشباب في شتى الميادين، بما يسهم في تمكينهم من إحداث تأثير على التنمية المستدامة في مختلف دول العالم، فضلاً عن الاعتراف بالابتكارات التنموية الفريدة والناجحة من قِبل الشباب، التي يمكن أن توفر دافعًا مهمًّا للآخرين.
كما تركز الجائزة على أهداف التنمية المستدامة ومحاورها الخمسة الأساسية (الإنسان والازدهار والكوكب والعلاقات والشراكات)، واعتمادها على مهارات القرن الحادي والعشرون (التفكير الناقد، التواصل والعمل الجماعي، الإبداع وحل المشكلات، القيادة وصنع القرار، المواطنة المحلية والعالمية، الريادة والمبادرة، الثقافة التكنولوجية، التمكين اللغوي).
ويبلغ مجموع الجوائز المالية المرصودة للجائزة 160 ألف دولار أمريكي موزعة على ثلاثة مسارات.