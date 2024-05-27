المملكة تعرب عن إدانتها واستنكارها استهداف خيام النازحين الفلسطينيين بالقرب من مخازن "الأونروا" في رفح

وأكّدت المملكة رفضها القاطع استمرار الانتهاكات السافرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي للقرارات والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية كافة، وأهابت بالمجتمع الدولي ضرورة التدخُّل الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق.