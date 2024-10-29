مكة الأعلى بـ 68.6 ملم.. "البيئة" تسجل هطول أمطار في 8 مناطق

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (4.8) ملم في النماص، و(1.6) ملم في سراة عبيدة، بينما سجلت منطقة حائل (35.0) ملم في مطار حائل، و(1.5) في مدينة حائل، وفي منطقة جازان سجلت محمية فرسان (14.8) ملم، والعيدابي (3.2) ملم، بينما سجلت منطقة الباحة (37.2) ملم في بني حسن - المندق، و(22.3) ملم غليلة – قلوة.