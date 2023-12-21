البنك العربي الوطني anb يقود تحالف بنكي لتمويل مشروع "الأفينيوز – الخبر" بقيمة 4.35 مليار ريال

يمتد مشروع "الأفينيوز – الخبر" المتوقع تدشينه في عام 2027 على مساحة إجمالية تبلغ 170 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يشمل مرافق تجارية، ومساحات خاصة للتأجير، وأبراجاً فندقية وشقق سكنية ومكاتب وعيادات طبية وقاعات للفعاليات والمعارض، في الوقت الذي سيحدث فيه المشروع بتصاميمه العصرية الجذابة التي تحاكي رؤية المملكة، نقلة نوعية على مستوى جودة التسوق والترفيه، باعتباره أحدث الواجهات التسويقية والترفيهية في مدينة الخبر.