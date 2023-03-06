الأول من نوعه بالمملكة "تعليم الطائف" يستعد لاستضافة أولمبياد اللغة الإنجليزية 2023

ويتنافس في الأولمبياد 127 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية هي "الرياض، جازان، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، عسير، الأحساء، الباحة، جدة، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان" بالإضافة إلى إدارة تعليم الطائف الإدارة المستضيفة للأولمبياد.