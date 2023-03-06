الأول من نوعه بالمملكة "تعليم الطائف" يستعد لاستضافة أولمبياد اللغة الإنجليزية 2023

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لاستضافة أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO العالمي 2023م بعنوان Social Media والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة وتنطلق فعاليّاته الأسبوع المقبل ولمدة 3 أيام.
ويهدف الأولمبياد الذي تنظمه إدارتا النشاط الطلابي للبنين والبنات إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية في جو من العمل الجماعي والمتعة والفائدة.
ويتنافس في الأولمبياد 127 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية هي "الرياض، جازان، الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، عسير، الأحساء، الباحة، جدة، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان" بالإضافة إلى إدارة تعليم الطائف الإدارة المستضيفة للأولمبياد.
وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف أن تعليم الطائف بدأ استعداداته مبكرًا لاستضافة أولمبياد اللغة الإنجليزية، وسخّر كل إمكاناته لإنجاحه؛ فيما عملت جميع اللجان منذ وقت مبكر على الإعداد والتجهيز لكل ما من شأنه إنجاح الأولمبياد وتحقيق أهدافه المرسومة.
وأعرب "الشريف" عن سعادته باستضافة تعليم الطائف لهذا الأولمبياد مرحبًا بضيوف المحافظة، ومقدرًا جهود القائمين على العمل، منوهًا في الوقت ذاته بما يحمله هذا الأولمبياد بين طياته من مهارات وأساليب البحث العلمي لدى الطلاب والطالبات المشاركين وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية.