رئيسا وزراء باكستان وألبانيا يصلان الرياض للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

وصل إلى الرياض اليوم رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية السيد محمد شهباز شريف والوفد المرافق له، للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسخته التاسعة.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
وفي وقت لاحق، وصل إلى الرياض رئيس وزراء جمهورية ألبانيا السيد إيدي راما والوفد المرافق له، للمشاركة في المنتدى ذاته.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير جمهورية ألبانيا سايمر بالا، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.