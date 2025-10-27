رئيسا وزراء باكستان وألبانيا يصلان الرياض للمشاركة في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة أحمد فاروق، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.